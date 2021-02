Olivier ROBINEAU

Le corps et l'esprit forment un "tout", quelle drôle d'idée ?



Mon apprentissage de vie n'a cessé de nourrir cette pensée, par l'association du sport que je pratique depuis l'enfance à celle d'un métier exercé dans le secteur de l'industrie. Aujourd'hui cette compréhension du "tout" s'est concrétisée par des formations qui me permettent de guider les personnes vers une meilleure relation à soi et aux autres.

Le monde actuel, lié au bouleversement de nos habitudes de vie, nous amène à penser que l'adaptation aux petits ou grands « conflits stressants » de notre quotidien, façonne notre réalité. Ainsi notre équilibre tient a peu de chose et nous cessons d'apprendre a travers nos expériences.



