Olivier ROCHAS

Mon nom, notre nom devrais-je dire, est un nom très ancien et il provient de la région historique du Dauphiné

Je cherche à être en contact avec les personnes portant le même nom de famille, à connaître leurs origines familiales et échanger sur leurs activités professionnelles actuelles.

Ce nom Rochas signifie éthymologiquement celui qui vit dans la montagne. La terminaison en "as" raconte une histoire : celle d'un peuplement éthnique spécifique dont la trace se perd dans la nuit des temps.



Repoussés par les invasions celtes dans le Vercors - ils vivaient auparavant dans les plaines - les Rochas vécurent alors pendant plusieurs siècles sur le plateau alors bien inhospitalier.

Encouragés par la promesse de terres vierges promises par leur seigneur, une partie de ceux qui portaient ce nom partirent coloniser des terres encore plus lointaines et plus hautes proches des sommets. Ces terres sont actuellement situées entre la frontière Italienne et la France...



Eloignés des grands axes de communication, ils créèrent la République des Escartons : terre des hommes libres et instruits

Un nouvel ouvrage sur le sujet vient d'être écrit et ce coup-ci cela n'est pas écrit par un Rochas

Les personnes qui portent aujourd'hui ce nom en France, au Brésil, en Uruguay ou en Italie, descendent des familles liées à cette histoire qui se poursuit depuis des millénaires...



Venez donc vous y joindre...



Quelques sources qui ont retenu mon attention



http://www.atelierdesdauphins.com/forts/bellcomb/bellcomb.htm Un site extraordinaire sur la présence de châteaux dans la vallée du Grésivaudan



https://www.mandrin.org/ Tout sur l'histoire de notre héros local



http://www.musee-hector-berlioz.fr/ Avez-vous pensé que certaines partitions de Berlioz proviennent de ce qu'il avait observé dans la Bièvre...



http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7ea.asp les plus beaux discours de Barnave lancent la république française et pose ses fondements démocratiques



http://www.ac-grenoble.fr/histoire/academie/archives/dauphinemedieval/pouvoirs.htm Les textes d'origine... c'est à destination des écoles mais c'est très bien fait



http://memorial-vercors.fr/fr_FR/le-memorial-2824/le-site-2890.html Le Vercors le lieu d'une des grandes batailles



http://www.parc-chartreuse.net/decouvrir-la-chartreuse/culture/histoire.html?start=4 les frontières avec la Savoie



