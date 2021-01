Olivier RONAT

• Direction, organisation et animation de Business Unit comportant des équipes opérationnelles (Consultants Fonctionnels Finances et Ressources humaines, Consultants Fonctionnels Logistiques, Entreprise SOA, SAP Netweaver et Business Intelligence) ainsi que plusieurs chefs de projet.

• Définition de la stratégie commerciale et de l’offre en collaboration avec la direction commerciale, animation du réseau et mise en œuvre du partenariat avec l’éditeur.

• Responsabilité de l'établissement de budgets prévisionnels, de la gestion et maîtrise des charges de production et du suivi de leur réalisation.

• Validation technique et du P&L des propositions et des prises de commande. Délégation de signature. Responsabilité du chiffre d’affaire et de la marge.

• Gestion des partenaires/sous traitants et de tout élément ayant un impact sur le chiffre d'affaires (licences, maintenance, …). Négociation avec lesdits partenaires et «montage» d’actions sur les grands deals.

• Définition du niveau de ressources nécessaires, gestion des recrutements et suivi de l'évolution des équipes en termes de qualification, de formation et d’évolution professionnelle.



Mes compétences :

SAP