Olivier RONIN

Cadre expérimenté / industrie et développement, dans le monde entier



=> tourné vers les résultats, solide expérience des pays émergents

. Connaissance de nombreux pays d'Afrique, Océan Indien et Asie

. Expérience avérée d'unités cimentières et agro-industrielles (CA>400M$)

. Compétences en stratégie, finance, marketing, réorganisation, KPI

. Réduction des coûts, mobilisation des équipes

. Optimisation de la logistique vrac, augmentation des bénéfices annuels

. Management énergique, axé sur la performance et la sécurité

. Rapports et propositions de niveau exécutif

. Éthique de travail, haut niveau d'intégrité, esprit d'entreprise



=> Mobilité France et International (Anglais courant)