Olivier SAUZET

- Responsable Technico-commercial société EQOfluids:

Pays couverts: France - Suisse - Belgique - Luxembourg - Magrheb.



www.eqofluidsfrance.com



Mon objectif est de proposer une offre globale en matière de distribution des fluides industriels:



- EQOfluids: TUBE ET RACCORDS ALUMINIUM

Solution MULTI-FLUIDES , MULTI-PRESSION jusqu'à 200 bars.

Véritable alternative technique et économique en matière de distribution des fluides

industriels tel que: Air comprimé: PN16 à PN 70 - Eaux froide et Chaude PN 16 à PN 200 -

Vide - Huiles PN 70 - Réseau incendie PN 16



- En complément: Gamme complète de Générateurs AZOTE - OXYGÈNE - OZONE



Grâce à 25 ans dans le secteur de l'air et des gaz comprimés, je peux vous mettre en relations directes avec des fabricants européens dont les produits répondrons à vos attentes.



Nous vous apportons des solutions "clé en main", Etude et réalisation sur site.



Vous souhaitez distribuer nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.



Mes compétences :

Air comprimé

Vente