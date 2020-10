Olivier SUSSAN (DISPONIBLE)

Madame, Monsieur,



Dans le cadre dune démarche spontanée et disponible immédiatement, je recherche actuellement un poste de comptable en intérim, un CDD ou éventuellement un CDD suivi dun CDI.



Motivé, je suis particulièrement intéressé à mettre à profit mes compétences, mon autonomie et mon expérience professionnelle dans une nouvelle entreprise de biens ou de services afin den accompagner le projet.



Ayant occupé ce même poste durant près de 30 ans dont une grande partie dans le secteur du textile (25 ans), Jai développé une réelle connaissance du métier qui me permettra dêtre rapidement opérationnel et de m intégrer pleinement au sein dune nouvelle équipe comptable.



Parce que vous êtes une entreprise à taille humaine, je suis sûr de pouvoir déployer entièrement mes compétences de façon efficace et pragmatique tout en minscrivant dans un processus dévolution permanente.



Je reste à votre entière disposition pour convenir dun rendez-vous selon vos disponibilités afin de vous rencontrer et de vous présenter de façon plus approfondie mon profil et mon parcours professionnel.



Je vous remercie par avance de lattention que vous porterez à ma candidature.



Dans lattente de vous rencontrer,



Je vous prie dagréer, Madame Monsieur, lexpression de mes respectueuses salutations.



Olivier SUSSAN

06.89.76.71.87

Email : olivier.sussan@orange.fr



Mes compétences :

Déclarations de TVA (CA3)

Déclarations d'échanges de biens (DEB)

Règlement des fournisseurs

Montage du dossier bilan pour l'expertise comptabl

SAGE COMPTA 100

Relance clients, mises en recouvrement et déclarat

Suivi des notes de frais du personnel

Facturation clients sur GESTION COM SAGE

Comptabilite EURO et USD

Tenue et saisie des banques (rapprochements)

Mise ern place du plan comptable adaptée à l'entre

Comptabilité fournisseurs : tenue et saisie

Comptabilité clients : tenue et saisie

Tenue et saisie de la caisse

Calcul des provisions de fin d'année

Ecritures d'inventaire

Contentieux

Gestion de trésorerie

Comp