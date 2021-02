Olivier THIERIET

Responsable Secteur Marine France au sein d’une filiale d’un groupe Danois constructeur de pompes hydrauliques. Ma mission consiste à suivre les Grands Comptes, les OEM ainsi que les chantiers navals pour la marine commerciale et militaire.

je suis en charge des ventes de solutions de pompage pour les projets neufs , la gestion commerciale avec les armateurs.

Mes dix dernières années d’expérience commerciale dans le domaine industriel m’ont permis d’acquérir et renforcer de solides compétences dans le domaine de la vente auprès de Grands Comptes mais aussi d’entreprises à taille humaine.



On me reconnait un grand sens du relationnel client et mes qualités principales sont: écoute,pugnacité,autonomie.



Mes compétences :

Construction

Construction navale

Grands comptes

Pompes