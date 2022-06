Olivier TROUILLE

Actuellement faisant partie de la direction des Futurs réseaux à la DG CONNECT (Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies) de la Commission européenne, je gère les supports de communication de la politique de l'UE concernant le domaine de l'Internet des objets.



Après avoir obtenu une licence triple de français, portugais et espagnol à l'Université de Liverpool en 2014, j'ai commencé mon premier rôle en tant que diplômé dans la vente internationale en utilisant mes compétences en communication interculturelle. Afin d'améliorer mon expérience professionnelle, j'ai complété en 2017 un master trilingue "European and International Business Management" à Audencia Business School (France), Universidad de Deusto (Espagne) et Bradford School of Management (Royaume Uni), où nous avons étudié des sujets tels que le marketing, la gestion financière, le droit du travail et les sciences politiques dans une perspective intercontinentale.



Depuis que j'ai étudié sur ce programme, j'ai développé une passion pour la communication numérique et les relations internationales, ayant maintenant travaillé en Europe et en Asie, et j'aspire d'acquérir de nombreuses connaissances pour progresser ma carrière dans ce secteur.