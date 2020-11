Olivier VAULOUP

. Un double profil BTP et médico-social

. Des qualités autant humaines que techniques

. Un intérêt pour l'ergonomie et pour l'environnement de l'habitat et de la santé

. Aime écouter, analyser, concevoir, former et mettre en oeuvre



Fil conducteur de ma carrière : Construire un cadre de travail ou de vie, qui favorise le développement des compétences ou de l'autonomie.



Qualités : pédagogue et médiateur



Compétences :

. Management d'équipe (35 personnes)

. Capacités relationnelles

. Conduite de projet en santé et sécurité au travail

. Suivi de projets de construction

. Ingénierie de formation

. Gestion budgétaire



Centre d'intérêt particulier :

Le développement des compétences relationnelles, grâce aux outils de l'analyse transactionnelle



Expérience significative :

12 ans directeur adjoint d'un centre de formation par alternance du BTP en pleine expansion.