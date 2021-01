Olivier WALLYN

Avant Ventes Software SMA et SPSS : présentation, démonstration, réalisation de POC

Consulting : stratégie et mise en place CRM, digital marketing, eReputation, social media et predictive analtics mise en place de solution comme Salesforce, Siebel, SPSS, SMA, Big Data ...

Responsable de l'offre Social Media et predictive Analyticse ainsi que eReputation chez IBM global Services (ventes, avant vente, direction de projet), encadrement d'une équipe en France et à l'international, collaboration avec lab software (références comme Eurovision, Roland Garros, grand compte produits de bien de consommation, restauration rapide, groupe international de spiritueux, grand groupe d'édition ...)

Réalisation : prise charge de la réalisation et cadrage de missions d'analyses prédictives que ce soit en optimisation sur le digital marketing ou en réduction de cout (exemple secteur des telecommunication réduction des couts, des biens de consommations optimisation marketing et vente, de l'énergie et des transports), de social media et digital marketing et Big Data.



Mes compétences :

Ereputation

CRM

CRM On demand

CRM analytics

Direction de projet

Predictive Analysis

Big Data

marketing strategy

Siebel

analytics

Salesforce

social media

digital marketing