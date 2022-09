Omar B.SAHNOUNE

Executive graduate of Sup'Aéro/ France and IHEDAT-Sciences PO Paris

Co-founder of the first North African private operator in utilities/renewable energies

Management de relocalisation régionale des chaînes de valeur



Employeurs précédents :

NASA- Dassault Aviation- CEA (commissariat à l'Energie Atomique)- BNPPARIBAS- ONA-NAREVA- AIXOR etc...



Operational and functional management, business-unit and partnership management; industries, engineering, concessions, public-private partnership, services, banking. Europe / Africa / Maghreb / Middle East / Asia region



Business Management :



Stratégie commerciale à lexport, gestion du risque client

. Management de relocalisation régionale des chaînes de valeur

Prospection de nouveaux marchés, identification des projets, étude des TRI projets,

Assistance dans lélaboration du business plan, du plan stratégique, validation de lensemble des hypothèses en conformité avec les ratios de rentabilité interne (Roe, Roa, Roce, Wacc, Eva)

Mise en relation avec des partenaires locaux et Validation de la documentation juridique (statuts, engagement de confidentialité, pacte actionnaire, contrat assistance technique, contrat de licence brevet & savoir-faire),

Acquisitions locales (supervision mandats banque daffaire, due diligence, validation mémorandum dinformation et de valorisation, négociations et closing)

Mise en place des financements via opérations triangulaires : bailleurs de fonds UE, fonds souverains du Golf et banques locales, fonds dinvestissements, etc, via marché dette privée et emprunts obligataires locaux,

Interface avec les autorités locales (ministères, patronat, think tanks, syndicats)