Omar DJAFRI

Enseignant permanent au sein du Centre Universitaire d'Ain Témouchent, Algérie. Chargé de Cours et de Travaux dirigés.

Chercheur en Normes Comptables Internationales IAS-IFRS.

Titulaire d’une Licence en Sciences Commerciales option Comptabilité et Fiscalité, d'un Master dans la même spécialité (Major de promotion) et d'un Doctorat en Management des Organisations, Université de Tlemcen, Algérie.



Mes compétences :

Comptabilité

Recherche scientifique

Management des hommes

Fiscalité

Audit

Comptabilité financière