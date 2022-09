Issu d'une formation d'ingénieur, conjuguant la technicité et la gestion, en étant un technicien supérieur en Electronique et Ingénieur en management industriel, je me suis notamment orienté vers le domaine de la gestion de la qualité. Dans un objectif, de forger une carrière, je vise un poste de Responsable Qualité, domaine Electronique / Aéronautique.

Omar.jnioih@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique industrielle

Gestion de la qualité

Électronique

Gestion de la production