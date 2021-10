Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées parmi une large gamme de produits et services, fait partie de mon travail quotidien. Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté d'apporter un service de qualité à mes clients, et développer mes compétences sont ma principale préoccupation.