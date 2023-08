Ony Lalaina Valérie RAMAROZATOVO

Bonjour,



Basée à Paris, je suis mobile sur toute la France pour vous aider à optimiser votre communication online : gérer les pages sur les réseaux sociaux, informer prospects et clients, concevoir des contenus de qualité et les diffuser. Je suis également disponible pour concevoir et gérer votre stratégie web afin d'être mieux positionné dans les résultats des moteurs de recherche, avoir des contenus optimisés sur votre site et en dehors, trouver et négocier avec d'autres sites en vue d'un partenariat, etc. Maîtrisant Wordpress et assez polyvalente, je peux m'occuper également de la partie webmastering si vous utilisez ce CMS. Tout travail de communication et marketing web en freelance pour 25€/heure, valable uniquement durant l'année 2019 (expérience éprouvée de plus de 5 ans). N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.



Mots-clés : stratégie de contenu, content marketing, référencement naturel et payant SEO et SEA (SEM), community management, Wordpress, HTML5, CSS3, PHP, Javascript, Photoshop, Agorapulse, Hootsuite, Analytics, Adwords, Facebook ads...



Site : https://ynokiwi.com/



Mes compétences :

Inkscape

Web analytics

Adobe Photoshop

Wordpress

Référencement internet

SMO

SEM

Rédaction web

Gestion de contenu

JavaScript

Symfony

PHP