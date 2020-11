Ophélie BORDINAT

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil Viadeo !



Diplômée en 2014 d'un BTS Négociation et relation clientèle obtenu grâce au CFA, j'ai travaillé dans divers domaines d'activitésben tant que commercial, secteur BtoB pour Nespresso, bâtiment pour Tryba avant de découvrir le monde bancaire avec le Crédit Agricole. Forte de ces expériences et de mon envie d'entreprendre, je me lance en cet fin d'année dans l'aventure de l'indépendance en ouvrant une boutique de friperie enfant en plein cœur de Bourges



Souhaitant développer mon réseau professionnel, partager mon expérience personnelle et créer des partenariats pour mon entreprise, je suis à votre écoute.





Je vous souhaite à tous une bonne visite .



Mes compétences :

Prospection commerciale

Accueil physique et téléphonique

Animation commerciale

Développement commercial