Ophélie CHABAULT

Chargée de communication



__________________________



FORMATION

Manager de la Communication Numérique spécialité Communication (IIM - Paris La Défense)

Master reconnu par l'Etat niveau 1 - triple cursus communication, digital et marketing

Major de promotion



__________________________



COMPÉTENCES

Stratégies de communication externes et internes

Création d'outils de communication à l'aide de logiciels de PAO

Communication digitale : webmarketing, community management, e-business

Conception-rédaction

Gestion de projet

Benchmarking



Bonne connaissance de la chaîne graphique

Bases en programmation html/CSS, php/MySql

Développement de sites web sous CMS



__________________________



OUTILS

Suite Adobe, Pack Office, Keynote, Gantt Project

Univers Mac et PC



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Wordpress

Marketing

Stratégie digitale

Stratégie de communication

HTML/CSS

PHP/MySQL

Adobe Premiere

Microsoft Office