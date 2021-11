Ophélie PANIS

Après un BEP Vente action marchande, j'ai effectué un baccalauréat Sciences technologique de gestion option Ressources Humaines pour obtenir une spécialité dans la ressources humaines.

J'ai par la suite obtenu mon BTS management des unités commerciales et enfin j'ai décroché ma licence Management des Organisations de Sports et des Loisirs.



Dans le domaine professionnel, j'ai rapidement intégré le magasin Intersport pour de nombreux stages. Lors de ma licence, j'ai eu le plaisir d'intégrer un camping du groupe TOHAPI en tant qu'assistante de direction. J'ai occupé ce poste sur 2 saisons estivales. Par la suite j'ai signé mon premier CDI dans le magasin Intersport ALBI.



Je me suis par la suite dirigé vers une licence gestion des ressources humaines en PME PMI obtenu a la CCI de Montauban obtenu en alternance a la plate-forme colis de Toulouse La Poste. J'ai ensuite intégrer le service ressources humaines du bassin Tarn adulte de l'ASEI (association Medico sociale) depuis 2019. Je suis a ce jour gestionnaire des ressources humaines.



Mes compétences :

Gestion de la paie

Gestion des dossiers des salariés

Recrutement

Gestion de projet

Management

Communication

Sport