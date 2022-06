Ophélie SELVA

Bientôt diplômée d’un Master management de la communication stratégique et digitale, je suis à la recherche d’un emploi pour la rentrée 2017.

Je suis engagée dans tous mes projets, j'expérimente sans complexe le champ des arts numériques, du graphisme et également la stratégie où je n'hésite pas à mettre à l'épreuve mon savoir-faire.



J'ai effectué des projets pour des entreprises de secteurs différents afin de gagner en polyvalence.



Pour en savoir plus : http://ophelieselva.wix.com/portfolio



Mes compétences :

WordPress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Microsoft Office

Gestion de projet

Stratégie de communication

Graphisme

Communication

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux