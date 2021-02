Ophélie WLOKA

CV et Portfolio :

https://opheliewloka.wordpress.com/



Situation professionnelle :

- En poste (CDD) : Graphiste / Webmaster

- Entreprise individuelle : Secteur des Arts Plastiques / Illustration





Une habileté en graphisme, des compétences digitales et une aisance en communication à travers un oeil sensible à l'art et à la culture : une créativité diversifiée et une adaptabilité des supports. D'un tempérament polyvalente, dynamique, autonome et force de proposition.



En parallèle, je suis artiste auto-entrepreneuse, ma spécialité est l'illustration. J'expose régulièrement mes travaux à travers divers salons et lieux culturels (entreprise créée en 2016).