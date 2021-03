Bonjour et merci de prendre le temps de consulter mon profil.



Après plusieurs années d'expérience dans le domaine du droit, j'ai souhaité m'orienter vers la gestion des ressources humaines.



J'ai donc effectué un Master 2 en "Ressources Humaines et Communication" au CELSA afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour occuper un poste dans ce domaine.



Forte de mes trois compétences en droit, gestion des ressources humaines et en communication, je suis à la recherche d'un poste au sein d'une direction des ressources humaines.



Si mes compétences vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter et je serais ravie d'échanger avec vous sur d'éventuelles opportunités professionnelles.



Oriane Hugonnot



Mes compétences :

Négociation contrats

Développement des compétences

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Droit du travail

Communication

Conduite du changement

Gestion de projet

Développement RH