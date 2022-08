Othmane BENCHEKROUN (OTHMANE BENCHEKROUN)

Véritable couteau suisse des technologies de la data allant du développement des pipelines de données aux méthodes statistiques de prédiction et de conception de modèle de ML, je dispose également d'une casquette de PO me permettant de concilier entre l'aspect fonctionnel et technique de tout projet data.



Stack technique :

Analyse de données/Machine Learning : Python, R, VBA

Gestion de projet : Agile (Scrum), cycle en V

Business Intelligence : Power BI, Talend DI, MSBI (SSIS/SSAS/SSRS)

DBA : Microsoft SQL Server (SQL/T-SQL), MongoDB (NoSQL)

Dev Fullstack : Java, Python, PHP, Swift, HTML/CSS

DevOps/Cloud : Docker, Kubernetes, Microsoft Azure

Modélisation : UML, Kimball/Inmon