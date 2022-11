Mon Objectif : Mettre à votre service mes compétences ; Mon Dynamisme ; Mon Séreux ; Ma Motivation.

Mes Atouts : Grande Faculté d'adaptation ; Sens de Responsabilité ; Esprit de Participation ; de Méthode et d'ordre ; le goute d'exercer des responsabilités du challenge et du travail en équipe ; Je recherche un poste évolutif que me permettrait de parfaire mes connaissances