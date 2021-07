Ouari DAKHLI

Présent sur toute la France, avec un réseau d’une dizaine de consultants confirmés et une équipe de spécialistes chevronnés ayant plus de 25 ans d’expérience, NEOVIA Retraite est le N°1 du conseil et de l’expertise retraite des dirigeants et professions libérales, que ceux-ci soient salariés, chefs d’entreprise, artisans, commerçants ou indépendants.



En 2013, NEOVIA Retraite réalisait 3.5 millions d’euros de chiffre d’affaires et comptait 35 collaborateurs.





