Oudina RABAH

J’ai jusqu’ici pu bénéficier de multiples expériences dans les domaines commerciaux et marketings.



Ces dernières m'ont permis de développer mon esprit d’équipe, d'initiative, de créativité ainsi que ma polyvalence et ma capacité à gérer des problèmes concrets.



Passionné par les métiers du marketing opérationnel et de la vente dans toutes leurs dimensions, je suis également très dynamique et investi dans mon travail.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Hermes

Cafes