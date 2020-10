Ouijdane OUIJDANE (ABCHIR)

Élève Ingénieure en dernière année de Génie Informatique passionnée par

la programmation web et mobile, la résolution des problèmes, la BI, l'IA, la Machine Learning et la Data Science, réactive, créative, dynamique, autonome, rigoureuse, organisée, méthodique, ayant un vrai esprit communicant, danalyse, de synthèse et de gestion déquipe, et ouverte à prendre des nouveaux challenges professionnels.

Pour consulter mes récents projets réalisés, veuillez visiter mon compte GITHUB github.com/OiAb.