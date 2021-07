Ousmer OUERDIA

Forte de ses petites expériences, elle aspire à devenir un manager accompli que cela soit dans le conseil en organisation,en gestion événementielle ou dans tout autre domaine ou elle pourra s'épanouir et se réaliser.



On dit d'elle qu'elle est sociable, active, voire hyper-active (mais au bon sens du terme) et réactive. Elle est également observatrice et sait être à l'écoute de ses interlocuteurs.

Pleine d'ambition, elle est passionnée par le chant, l'écriture, la photographie, le management, la radio... Pour la voir à l'oeuvre, recrutez là ! ;)





Mes compétences :

Informatique

Rédaction

Communication