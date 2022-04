Oussama ABENNAOU

Salut tout le monde, je m'appelle Oussama, âgé de 32 ans et je travail dans le secteur pharmaceutique comme étant visiteur médical et pharmaceutique à Agadir.

Grâce à une expérience d'un ans et demi dans l'industrie pharmaceutique et une formation de délégué médical j'ai pu acquérir des compétences et des connaissances au niveau de la communication, techniques de vente, savoir médical, marketing et tout ce qui a un rapport avec la visite médical.

Je prépare également ma licence en marketing pour avoir encore plus d'informations et des connaissances à ce niveau là et mon but après c'est d'avoir un Master que ça soit en marketing ou bien le management.

Je suis quelqu'un d'ambitieux et ça explique pourquoi cette envie de continuer mes études malgré que j'ai déjà un travail mais ma vision est très loin de ça.

Aujourd'hui je suis un visiteur médical et pharmaceutique et j'essaie toujours de donner mon mieux non seulement pour réaliser l'objectif du laboratoire mais aussi pour mieux apprendre le métier pour avoir le poste que je désir.