Oussama OUKKAL

Titulaire d'une licence en électronique, systèmes électriques, automatique à l'université de Lille1.



admissible à L'ISEN Lille pour une première année du cycle d'ingénieur en électronique et informatique, également à l'INSSET Picardie en master1 Industrie numérique, sous réserve de signer un contrat d'apprentissage avant septembre 2022.



je suis à l'écoute du marché de l'emploie et ouvert à toute propositions, et prêt à renseigner plus d'informations sur mes projets.