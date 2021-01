Oussama RHARBAL

Autonomie et Leadership

Esprit concret et rigoureux

Sens du détail

Qualités humaines et relationnelles,

Aptitude à la négociation, diplomatie

Vigilance, réactivité et capacité d’adaptation

Sens de l’écoute, du contact et de la communication

Créativité et curiosité technique

Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse

Polyvalence

Maîtrise de l’anglais



Mes compétences :

VHDL

Simulink

Siemens Hardware

Microsoft Project

Microsoft Office

Matlab

C Programming Language

Autocad

Comptabilité générale

SIMATIC WinCC flexible

Gestion de projet

Comptabilité analytique

Analyse de projet

Gestion de maintenance

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Gestion des risques

Recherche opérationnelle

Psim