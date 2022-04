Ousseye DIALLO

Je suis à la recherche active d'un emploi dans les domaines suivants: Attachée de clientèle particulier, gestionnaire administratif polyvalent ou commercial

Mon parcours professionnels m'a permis d’acquérir des compétences polyvalentes. Mon sens de l'organisation et mes connaissances en management me permettent d’effectuer plusieurs missions en même temps.

Je suis polyvalente, autonome et sociable.



Mes compétences :

Management

Gestion de la relation client

Vente et nogocier

Gestion commerciale

Gestion administrative

Microsoft Office 2007 et 2010