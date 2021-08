Pablo GUILLEMIN

Suite à une formation professionnelle dans le domaine agricole, et après avoir exercé quelques activités professionnelles, j'ai engagé une reconversion en vu de cultiver mon attrait pour les sciences sociales et juridiques. Je reste cependant ouvert à toutes propositions pour un emploi ponctuel, permettant de mettre à profit mes savoir-faire et mon expérience.



Mes compétences :

Apprentissage rapide

Organisation du travail

Sauveteur secouriste du travail

Autonomie

Travail en équipe

Persévérance

Pédagogie

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word