Autodidacte, je suis rentré au bureau d'études de la SGE (CGEE ALSTHOM puis CEGELEC)àGRANVILLE (50) en Juin 1967, après avoir fait la promotion interne, j'ai occupé tous les postes d'encadrement, jusqu'à chargé d'affaires.



En 1985, j'ai fait le choix d'aller retrouver à NANTES un ancien chef d'Agence de CEGELEC GRANVILLE qui avait fait le choix de rejoindre SPIE TRINDEL. Ma première mission a été de restructurer les Agences de BLOIS (41), CHATEAUROUX (36), LIMOGES (87), POITIERS (86) et LA ROCHELLE (17). En 1988 j'ai pris la Direction du Département Réseaux Extérieurs de LAVAL couvrant les Départements: 35,53,72,61,14,76.



En 1998, j'ai pris la Direction du Département Eclairage Public de BONDOUFLE (91). J'ai négocié mon départ de SPIE en 09.1999.



En mai 2000, j'ai créé avec la société STURNO, TEAM RESEAUX pour reprendre deux sociétés anciennes SNTE à EVREUX et MAISON à BEAUMONT le Roger.

J'ai transmis la présidence de TEAM RESEAUX en Juin 2010 à mon fils Arnaud, après avoir racheté les parts de STURNO en 2008.J'ai conservé le poste de DG en charge du développement.



En 2009 avec la Société RTI (www.rti.fr) nous avons créé la société de projet SUNNYPROD pour porter un projet de 5Mwh sur VERNON dans le cdre de l'AO BORLOO,Depuis 2009 nous avons continué à développer des technologies de TRACKERS SOLAIRES mono-axe très efficients et nous travaillons maintenant sur le thème de l'AUTOCONSOMMATION en mettant en interaction une nouvelle technologie de TRACKERS TOITURE d'un coté,et les chaines climatisation et froid de l'autre, dans le monde la grande distribution.



En juillet 2013, avec mes deux associés Gérard ALLOT (RTI EVREUX) et Patrick LELIEVRE (SDF LE HAVRE), nous venons de créer TEAMsun, pour en savoir plus, merci de votre visite sur notre site : www.team-sun.fr



Mes compétences :

TRACKERS SOLAIRES Mono-axe

Photovoltaïque et thermique

TRACKERS TOITURE/ AUTOCONSOMMATION

Photovoltaique autonome