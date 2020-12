Pamela CHAINE

Née à New York, élevée en Arabie Saoudite, éduquée dans le système d’éducation français, diplômée de l’université de Boston, et mariée à un Français, je réside aujourd’hui en Paris. Je parle quatre langues couramment et j’ai habité dans huit villes différentes entre le Moyen-Orient, l’Europe et les Etats Unis.



Ma première expérience fut dans l’industrie pharmaceutique chez Bristol-Myers Squibb à un poste situé au carrefour de la logistique, du marketing, et de la R&D. J’y ai découvert une passion pour les projets au sein d’équipes pluridisciplinaires et multi divisionnaires. J’ai ensuite passé trois ans dans l’industrie de la cosmétique dans des groupes de logistique. Gestionnaire des approvisionnements de stocks, j'ai pu développer, en entreprise, des qualités reconnues d'organisation et une bonne aisance relationnelle auprès des clients et fournisseurs. Chargée de projet chez L’Oréal, j’ai réussi à mettre en place des procédures essentielles aux succès des lancements de nouveaux produits dans le monde. Ces expériences professionnelles réussies m'ont permis d'évoluer rapidement au sein de L’Oréal et d’obtenir le titre de plus jeune manager de l’entreprise.