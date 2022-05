Paméla DI BENEDETTO

Actuellement, juriste je suis à la recherche d'un poste dans le sud de la France.



Mon travail au sein du cabinet FIDAL consistait essentiellement à restructurer des groupes que nous suivions depuis de nombreuses années et à intervenenir dans le cadre des acquisitions - ventes d'entreprises.



Ma formation en droit des affaires, me permet d'être toujours en coordination avec d'autres matières telles que la fiscalité, le droit des contrats, le droit social et la gestion du patrimoine. En effet, il est très important de rester ouvert et d'être vigilant pour nos clients.



Dans cette période de crise, nous intervenions régulièrement auprès de sociétés afin de péréniser celles-ci et de les aider juridiquement à gérer la situation. Bien entendu,c'est un travail d'équipe dans lequel le chef d'entreprise est l'acteur principal et est accompagné de son expert-comptable ou directeur financier.



Désormais j'aspire à retrouver un nouvel emploi qui me permettrait de continuer à élargir mes compétences en droit des affaires, le tout sous le soleil et les cigales.