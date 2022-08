Curieuse de tout, écolo dans l'âme, je suis plurielle au coeur de l'Humain. Je m'épanouis dans des projets empreints dune Raison d'Être.



Praticienne en thérapie holistique par vocation et Conseillère Body Nature par conviction. J'ai choisi de quitter l'employabilité "classique" depuis quelques années... pour me recentrer sur ma vie, mes valeurs.



Prendre soin de Soi et de la Planète avec tolérance et bienveillance.

Écologiquement vôtre,

Paméla