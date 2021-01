En veille.



Fort d’une expérience de 19 ans dans le domaine de l’électrotechnique secteur industriel.



Rigoureux dans mon travail et très autonome, je suis une personne polyvalente. J’aime le travail en équipe et partager mes connaissances, mais également toujours à l’écoute des conseils que l’on peut me donner, afin de toujours progresser. Curieux, j’aime me lancer de nouveaux défis et tout mettre en œuvre afin qu’ils aboutissent vers la réussite.



Cordialement.



PANNEQUIN Philippe



Mes compétences :

Ordonnée

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Maximo

Autocad

Rigueur