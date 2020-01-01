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Parfait MAMBOU

Rennes

En résumé

L'INNOVATION, LE DÉVELOPPEMENT, ET L'ATTEINTE DES OBJECTIFS PAR UN MANAGEMENT SOCIAL DES HOMMES.

Mes compétences :
AUDIT ET CONSEIL
ORGANISATION COLLOQUES ET SÉMINAIRES D'AFFAIRES
ORGANISATION ET GESTION DE PRODUCTION
SÉCURITÉ & SÛRETÉ INDUSTRIELLE
MANAGEMENT DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
GESTION DES PROJETS INDUSTRIELS A L'INTERNATIONAL
STRATÉGIE ET DÉMARCHE ECONOMIQUE
PROSPECTION & DÉVELOPPEMENT DES PROJETS
INGÉNIERIE SOCIALE & DÉVELOPPEMENT LOCAL
MARKETING TERRITORIAL
COACHING D'ASSOCIATIONS
PROJETS PORTUAIRES ET FERROVIAIRES
MARKETING COMMUNICATIONS
PMP -PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (expected)
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE-PMI
VoIP (Voice over IP)
VPN
UNIX
Ergonomie, Télécom, Scrum
Streaming Media, ITIL, DMAIC,
Réseaux Informatiques, & Urbanisation
Fondamentaux du Cloud Computing, IaaS, PaaS, SaaS,
Oracle
MySQL
Microsoft Windows
Microsoft Project
Microsoft Exchange Server
Linux, OpenStack,Docker
Intrusion Detection System
ISO 900X Standard
Domain Name Server Protocol
Cisco Switches/Routers
CTI
Marketing

Entreprises

  • BLUEKANGO - DIRECTEUR COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DE BLUEKANGO SENEGAL

    Rennes 2012 - 2013 DÉVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL, EN AFRIQUE FRANCOPHONE, DES SERVICES, DES PRODUITS INNOVANTS, DES SOLUTIONS LOGICIELLES DANS LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT POUR LES ENTREPRISES DES SERVICES(CABINETS CONSEILS, CABINETS D'AVOCATS, ...), INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUSSI DANS LES SPÉCIALISÉES DANS LES BTP & GROS-OEUVRE

  • Avenir Environnement Consulting - Consultant & Manager

    2010 - maintenant Francophone

    * Sensibiliser les ports africains sur l'intérêt du Système de Management de la qualité

    * Préparer des colloques sur l'intégration du système de Management de la qualité en
    milieux portuaire, Maritime & Ferroviaire Africain

    * Accompagner des organisations des pays du golf sur les études de faisabilité d'un
    système de Management intégré QHSE

  • AVENIR ENVIRONNEMENT CONSULTING - MANAGER QUALITY

    2010 - maintenant AUDIT ET CONSEIL

    ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES POUR LES PROJETS DE CERTIFICATION
    ASSISTANCE AUX ENTREPRISES PROJETS MQHSSE RSO (MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, HYGIÈNE,SÉCURITÉ, SÛRETÉ, ENVIRONNEMENT.& RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ORGANISATIONS)

  • AVENIR ENVIRONNEMENT CONSULTING - Consultant Stratégiste en Organisation & Innovation des Entreprises - MANAGER INDUSTRIEL

    2010 - maintenant - Études projet sur le management de la qualité en milieu portuaire.
    Organisation des colloques thématiques sur l'intérêt du management de la qualité en milieu portuaire
    Ingénierie psycho-socio-juridique pour le développement et stabilité de l’Afrique.

  • Groupe VINCI - Qualiticien

    2005 - 2006 * Accompagner la mise en place du processus de suivi et de préparation du chantier Gros-
    œuvre selon la norme Iso 9001 V 2000

    * Suivi & Mise en œuvre des procédures QSE dans le gros-œuvre

    * Contribuer à la fiabilité & à la sûreté de fonctionnement des installations des ateliers

    * Assurer le respect des exigences réglementaires des équipements

    * Veiller à la conformité des équipements avant lancement & après interventions

    * Inspecter & contrôler les chantiers
    Gierbat est une structure de la CMA entreprises (ex groupe dumez). Leader régional de la
    préfabrication béton, elle satisfait les besoins croissants de l'industrie du BTP de l'ouest
    Gierbat demeure un lévier majeur de développement industriel du BTP breton et national

Formations