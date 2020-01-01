Parfait MAMBOU

L'INNOVATION, LE DÉVELOPPEMENT, ET L'ATTEINTE DES OBJECTIFS PAR UN MANAGEMENT SOCIAL DES HOMMES.
Mes compétences :
AUDIT ET CONSEIL
ORGANISATION COLLOQUES ET SÉMINAIRES D'AFFAIRES
ORGANISATION ET GESTION DE PRODUCTION
SÉCURITÉ & SÛRETÉ INDUSTRIELLE
MANAGEMENT DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
GESTION DES PROJETS INDUSTRIELS A L'INTERNATIONAL
STRATÉGIE ET DÉMARCHE ECONOMIQUE
PROSPECTION & DÉVELOPPEMENT DES PROJETS
INGÉNIERIE SOCIALE & DÉVELOPPEMENT LOCAL
MARKETING TERRITORIAL
COACHING D'ASSOCIATIONS
PROJETS PORTUAIRES ET FERROVIAIRES
MARKETING COMMUNICATIONS
PMP -PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (expected)
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE-PMI
VoIP (Voice over IP)
VPN
UNIX
Ergonomie, Télécom, Scrum
Streaming Media, ITIL, DMAIC,
Réseaux Informatiques, & Urbanisation
Fondamentaux du Cloud Computing, IaaS, PaaS, SaaS,
Oracle
MySQL
Microsoft Windows
Microsoft Project
Microsoft Exchange Server
Linux, OpenStack,Docker
Intrusion Detection System
ISO 900X Standard
Domain Name Server Protocol
Cisco Switches/Routers
CTI
Marketing