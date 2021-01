Pascal ARDEVOL

Ingénieur territorial - Informatique et Systèmes d'Information, spécialisé en Réseaux et Télécommunications.



De retour dans ma région natale après plus de 11 ans d'expatriation en Franche-Comté, j'ai intégré la municipalité de Gignac-la-Nerthe début 2012 pour participer à l'évolution de ses Systèmes d'Information et depuis 2019 plus particulièrement à l'optimisation de la sûreté urbaine.



Cette commune d'environ 10 000 habitants est située dans un bassin économique en plein développement (EuroMéditérranée, Gare TGV, Aéroport Marseille Provence, Port autonome 2XL de Fos sur Mer, Métropole AMP...) et mérite un cadre d'accueil sécuritaire et rassurant pour sa population et ses visiteurs.



Au delà de mes fonctions, une responsabilité.

Soucieux d'assurer la promotion de la culture informatique et libertés, je suis devenu Correspondant Informatique et Libertés (CIL) en janvier 2015, puis Délégué à la Protection des Données (DPD) en octobre 2018 afin d'assurer une meilleure protection des données personnelles utilisées : https://www.cnil.fr/fr/le-delegue-la-protection-des-donnees-dpo



Trois thématiques pour me résumer :

- Sûreté et vidéoprotection

- Gestion des Systèmes d'Information

- Informatique et libertés



Je suis à l'écoute d'opportunités dans le secteur public, ou le secteur privé, afin de continuer à évoluer en proposant mes services après plus de 20 ans de vie active dans le secteur des SI.



En parallèle de mes activités informatiques je pratique la musique depuis de nombreuses années maintenant (pupitre, cours, composition, arrangements...).



Mes compétences :

Téléphonie

Gestion de projet

Systèmes et réseaux

Sécurité

Management

Musique

Enseignement