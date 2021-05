Pascal Aurèle ELOUMOU MBOUDOU

Logistique et Matériel, plus de 10 ans d'expérience professionnelle.

Bonne maîtrise de la gestion du matériel,

Calcul des coûts et des amortissements,

Planification de l'exploitation du matériel et de leur rentabilité,

Analyse des données,

Gestion des achats et approvisionnements,

Production des outils d'aide à la décision,

Gestion des flottes et équipements.

Professionnel Excel , et bonne maîtrise des outils informatiques,

Parfaitement bilingue, Français/Anglais.

Mobilité géographique illimitée.