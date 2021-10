Pascal BENDER

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Du diagnostic de vos besoins au pilotage de votre contrat, en tant qu’expert en protection sociale, je vous accompagne dans le cadre d’une relation personnalisée.

Mon seul objectif : vous proposer les solutions les plus adaptées.



EOVI MCD Mutuelle assure chacun à toutes les étapes de sa vie et de sa santé. Son offre, globale, répond aux exigences de tous, personnes seules ou familles, jeunes et seniors, salariés, travailleurs indépendants, et entreprises, associations et collectivités. Elle propose des solutions personnalisées en santé, prévoyance, retraite et épargne salariale.



Depuis 2016, tous les salariés bénéficient d’une complémentaire santé dans le cadre d’un contrat collectif. EOVI MCD Mutuelle vous accompagne avec de nouvelles garanties souples à coût maîtrisé pour les entreprises. Elles ont été conçues pour être complétées individuellement par vos salariés.



EOVI MCD MUTUELLE, UN EXPERT DE CONFIANCE



Des chiffres et des Hommes



875 millions d’euros de chiffre d’affaires

1 523 500 personnes protégées

230 000 personnes affiliées en régime obligatoire (RSI et étudiant)

21 887 entreprises adhérentes

213 agences sur tout le territoire national

1 951 collaborateurs



Rejoignez-nous dès à présent sur notre site :http://www.eovi-mcd.fr



Représentant du tissu économique Lyonnais, Ambassadeur "ONLYLYON", je mets mon réseau à disposition de l'entreprise pour laquelle je m'engage, et ce dans le but :

* De renforcer notre réseau d'affaires.

* D'obtenir des informations/contacts pour notre business.

* De connaitre les atouts économiques de la métropole et ses développements futurs.

* D'être informés de l'actualité business lyonnaise en avant-première.



Mes compétences :

Santé

Produits financiers