Pascal BERNEAU

Profil Management Général et Commercial, 25 ans d'expérience dans ces fonctions.

Diplômé ESCP Europe, filière Cadre Dirigeant / Direction Financière.

Secteur TIC (ESN, éditeurs de logiciels, hébergeurs de sites d'entreprises).



Principaux rôles !

- Directeur Général ;

- Country Manager ;

- Directeur de BU ;

- Directeur Commercial.



Compétences-clés :

- Diagnostic stratégique ;

- Conduite du changement ;- Création et développement de marchés ;

- Encadrement d'équipes pluridisciplinaires ;

- Finance d'entreprise ;

- Analyse financière ;

- Conduite de projets de LBO ;

- Marketing

- Vente

- GRH

- Construction budgétaire, contrôle et actions correctives ;