Pascal ESNAULT

Plateforme de dématérialisation spécialisée dans le domaine du bâtiments et des travaux publics.



Fort de mon expérience pendant 6 ans, depuis la dématérialisation des marchés public, étant confronté aux attentes des donneurs d'ordres ainsi que des entreprises, j’ai créé une plateforme d'échange ou les donneurs d'ordres peuvent déposer et suivre en toute simplicité leurs appels d'offres mis en ligne et les entreprises avoir un accès simple et facile.

La force d'Eid, c'est la possibilité pour les donneurs d'ordres de pouvoir faire passer des messages à tout moment aux entreprises ayant eu connaissance de leurs dossiers ou ayant étés sélectionnées

Un annuaire est également mis à la disposition des donneurs d'ordres afin de choisir de nouvelles entreprises par secteur d'activité, géographique, capacité...



Une fois que les entreprises ont téléchargés=es les dossiers, elles peuvent si elles le souhaitent, faire imprimer le dossier ou simplement une partie en NB ou Couleur limitant ainsi l'impression inutile de papier.





Pour plus de renseignements, me contacter sur: contact@eid-echange.fr



