Pascal FACQUER

Mon expérience professionnelle dans les domaines de l'audit et du contrôle interne a commencé au sein d'AXA avec la conduite des missions d'audit comportant l'étude de la maîtrise des risques.



En tant que consultant externe auprès de CNP Assurances (de janvier 2004 à septembre 2007), je suis intervenu dans la mise en place de la fonction contrôle interne, suite à la Loi de Sécurité Financière. J'ai travaillé sur la description des processus, sur les cartographies de risques avec leurs évaluations, j'ai participé à la formalisation des procédures et je suis intervenu en assistance auprès des opérationnels pour l'élaboration des plans d'actions, et ceci sur de nombreux domaines (financiers, comptables, systèmes d'information, ...).



Depuis 6 ans et demi, je suis responsable du contrôle interne au sein d’une mutuelle (création de poste) dans laquelle j’ai assuré le déploiement du dispositif de contrôle interne, ainsi qu’un outil de pilotage (avec une base incident). J’ai réalisé les cartographies des risques, l’identification des plans d’actions et des plans de tests nécessaires. J’ai effectué des contrôles concernant les processus clés (comptables, financiers, gestion des contrats, juridiques) afin de vérifier la maîtrise des risques (opérationnels, conformité, lutte contre le blanchiment, …). J’ai animé et piloté le système de gestion des risques. J’ai mis en place un référentiel des processus et des risques. J’ai animé le réseau des correspondants du contrôle interne. J’ai suivi la mise en place des plans d’actions et j’ai rédigé le rapport annuel de contrôle interne validé par le Conseil d’Administration, qui a été transmis à l’ACPR. Actuellement, je suis responsable du projet Solvabilité II Pilier 2 pour lequel j’ai rédigé le rapport ORSA.



Mes compétences :

Contrôle interne

Conduite du changement

Organisation

Analyse des risques

Assurance vie

Management de projet

Auditeur interne

Pilotage de projet

Modélisation de processus

Risk management

Gestion des risques