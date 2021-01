Pascal HEBERT

Je suis actuellement à la recherche dun poste de manager, dans le transport routier ou messagerie, basé sur le Normandie.



Tombé dans le transport depuis plus de 30 ans, avec une carrière commencée, expatrié en Arabie Saoudite en 1984, pour le compte dun sous traitant transitaire de Saudi Oger Int.



Par la suite, Calvados express, appartenant alors au Groupe VIA GTI, ma recruté en 1988, pour mettre et développer deux concepts nouveaux pour lépoque, dans une société de transports express : le service européen et le service course.



Fin 1996, on ma proposé de reprendre la Direction de Seine Maritime Express avec comme premier objectif de relancer lactivité commerciale,

Les 10 années passées à ce poste mon permis dacquérir une solide expérience de terrain, tant managériale, commerciale, quopérationnelle,



A la fusion de Seine Maritime express début 2006, avec Calberson Rouen, jai pris en charge le poste nouvellement crée de Directeur Administratif pour les Agences de Rouen et le Havre

Cette mission ma amené à prendre en charge principalement la responsabilité des achats services généraux, des structures et infrastructures, ainsi quune part très active à lanimation de la sécurité dans les agences.



Fin 2010, jai intégré le Groupe Transports PERRIER, au poste de Responsable de lAgence Perrier Normandie basée à St Etienne du Rouvray en Seine Maritime ;

Ces dix dernières années mont permis de retrouver un poste opérationnel et de développer une forte polyvalence, tant sur les tâches dexploitation, que sur les tâches administratives.



Suite à la fermeture de Perrier Normandie début décembre, je suis à la recherche dun poste de responsable opérationnel ou fonctionnel dans le transport.









Si mon profil, vous intéresse, ou si vous avez entendu parler dopportunité, nhésitez pas à me contacter.