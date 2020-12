Après avoir occupé différentes fonctions me permettant d'accumuler de multiples compétences, je recherche une entreprise à taille humaine.

Ma recherche porte sur une fonction managériale.



Mon expérience, ma maturité et ma polyvalence sont mes points forts.



Doté d'une aisance relationnelle, je suis professionnel, impliqué et enthousiaste.



J'aime l'esprit d'équipe et mettre mes compétences au service de l'intérêt général.

Sportif et curieux de nature je suis proactif et dynamique.



En toute humilité je suis une valeur sûre pour une entreprise.



Mes qualités naturelles :

Volontaire, organisé, rigoureux, sens des responsabilités, dynamique, adaptable.



Enfin je connais très bien Excel, Word, Powerpoint, et je suis très à l'aise avec les nouvelles technologies et les ERP.



Cordialement



Pascal Maitre

06 35 78 23 79

pmaitre5@live.com



Mes compétences :

Animation de réunions

Gestion d'un centre de profit

Gestion de la performance

Élaboration et suivi d'un budget

Management : animation et motivation