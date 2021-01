Après 9 ans dans le conseil, j'accompagne les entreprises (TPE, PME ou grands groupes) dans le choix de solutions d'assurances pour couvrir leur activité, leurs salariés et le dirigeant lui-même.



Nos 2 agences à Paris et Levallois-Perret répondent également aux particuliers et les conseillent sur le choix de garanties adaptées à leurs besoins en assurance et en placements financiers.



Mes compétences :

Assurance

Conseil