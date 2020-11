Pascal MARTIN

Gestion et Organisation d un Centre de Profit :

Définition et optimisation des moyens techniques, organisationnels et humains dune entité jusqu'à 200 personnes

En charge de la supervision, du relais et de la veille technologique, ainsi que la mise en oeuvre des plans d'investissements et du suivi des amortissements, en relation avec la DG. Responsable de la gestion administrative, économique, budgétaire, financière et juridique, suivi des relations avec les clients

Définition et suivie les principaux indicateurs de performance (KPI) et de rentabilité des processus. Participation à l'élaboration de la stratégie industrielle, pour identifier, avec les acteurs, les principaux leviers d'action, opti. des activités. En charge des relations sociales, les IRP et les représentants syndicaux. Représentation de l'entreprise auprès des autorités de tutelle (DRIRE) et des administrations.

Définition et suivi de la politique Qualité :

Organisation, maintient (MAJ) du système de management de la qualité, et en supervisant sa déclinaison

Définition et mise en oeuvre du plan de communication sur la politique et le programme qualité. Vérification et contrôle de la bonne application des procédures et démarches qualité à travers des formations. Identification et analyse des problèmes qualité pour proposer et mettre en oeuvre des actions correctives.

RESULTATS OBTENUS AVEC SUCCES - 2016 à 2020

Fusion de la Sté PETERS SURGICAL avec la Sté VITALITEC (Achat LBO)

Gestion complète de linondation, avec la remise en conformité du site et les formalités administratives consécutives au sinistre. L obtention de la certification de la norme 13485 et du marquage CE, auprès du nouvel organisme de certification LNE/G-MED. Projet de transposition et de transfert dactivité du site de LYON de produits chimiques, colle chirurgicale IFABOND et PUREFILL sur le site. Déploiement du Lean Manufacturing et du Lean Management dans les différentes zones