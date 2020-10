Pascal MULET

Le groupe d'agences Kiloutou Nord PDL (53,61,72) est composé de plusieurs activités, TP, élévation, outillage pro, réparties sur 9 sites, Bonchamp, Mayenne, Château-gontier, Laval (Saint-Berthevin), Alençon, Le Mans Sud, Le Mans TP, Le Mans élévation et Le Mans Nord.



Le Groupe Kiloutou est le 4ème loueur européen et est un acteur majeur de la location de matériel en France, Kiloutou apporte des solutions produits et services à une clientèle très diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME. Le Groupe Kiloutou propose la gamme la plus large du marché avec plus de 1000 références et plus de 250 000 matériels dans des domaines variés : matériels d'élévation de personnels, de terrassement et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, drones et événementiel.



Avec un chiffre d'affaires de 689 millions d'euros en 2018 et un effectif de 5000 personnes en Europe, Kiloutou poursuit son développement et représente maintenant un réseau de près de 500 agences dont une cinquantaine chez des enseignes spécialisées du bâtiment et une trentaine dites de proximité, implantées en centreville.



Le réseau compte également une présence européenne en Pologne, Espagne, Allemagne et Italie.



Mes compétences :

Direction commerciale

Management commercial

Coaching sportif

Gestion de la relation client

Automobile

Négociation commerciale

Développement commercial

Gestion des stocks

Conseil en recrutement