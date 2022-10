Pascal PADIOLLEAU

Experimenté dans l'organisation du travail et le support à la production, j'ai mené à bien des projets liés au démarrage ou à l'accroissement d'activités (mise en service d'équipements, travaux neufs).



J'ai aussi piloté des équipes techniques pluridisciplinaires, coordonné des travaux de maintenance et assuré la sécurité des personnes et des biens dans des contextes variés, industrie, btp, ou établissements recevant du public.



Aujourd'hui dans cette même dynamique opérationnelle et communicative, je suis à l'écoute d'opportunités mélant challenge technique et humain



Mes compétences :

Qualité

Travaux neufs

Maitrise d'oeuvre

Matériaux de construction

Conduite de travaux

Maîtrise d'ouvrage

Négociation

Gestion des litiges

Maintenance

Négociation de contrat

Sécurité

Prévention des risques professionnels

Management